شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "الإسكندرانى" لأحمد العوضى 11يناير في سينمات الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "الإسكندرانى" لأحمد العوضى طرح الفيلم في سينمات الخليج 11 يناير المقبل، بعد طرحه في السينمات المصرية 4 يناير، في موسم رأس السنة.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.



فيلم الإسكندراني

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

ويمثل فيلم الاسكندراني أيضا عودة عصام كاريكا لتلحين أغانى الأفلام بعد فترة طويلة من الغياب عنها، حيث يقوم بتلحين أغانى فيلم الإسكندرانى، ونشر كاريكا مؤخرا صورا تجمعه بالمخرج خالد يوسف وعلق قائلاً: "قريبا أغانى فيلم (الإسكندرانى) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال، وألحان العبد لله".

وتابع عصام كاريكا: "عودة لأغانى الأفلام بعد فترة طويلة، ده الفيلم رقم 43 فى تاريخى إن شاء الله، الفيلم بطوله أحمد العوضى وزينة، فيلم محترم بجد".



زينة