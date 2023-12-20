نهاية عام 2023 حافلة للنجم نادر الأتات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يودّع النجم اللبناني نادر الأتات عام ٢٠٢٣ بسلسلة من الحفلات والاطلالات الفنيّة وذلك استكمالاً لعام كان مليئًا بالانجازات والنجاحات والتميّز.

ويستعد نادر الأتات لواحدة من إحدى أقوى السهرات الشبابية لوداع العام في O The Club في بيروت ليل 29 كانون الأوّل/ديسمبر، ليسافر بعدها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء حفل زفاف ضخم لإحدى العائلات الكريمة.

من ثم يختتم نادر الأتات العام بحفلَتَين ليلة رأس السنة الأولى في فندق الحبتور بمشاركة النجمة هيفاء وهبي والفنانين أحمد سعد وزياد برجي. والثانية في أطلال بلازا ويشاركه فيها كل من زياد برجي وهادي خلال.

ومطلع العام الجديد يسافر نادر الأتات إلى الإمارات مجدداً ليلتقي محبّيه في حفل فني ضخم في “صيف” سيتم الإعلان عن موعده في الأيام المقبلة.

على صعيد الإصدارات الفنية، يضع نادر الأتات لمساته النهائية على أغنية جديدة باللهجة اللبنانية سيصدرها قريبًا، ليستهلّ بها العام الجديد 2024.

الجدير ذكره أن نادر الأتات كان قد طرح أحدث أغنياته “سمعني أغاني” منذ شهرين تقريبًا، ويواصل حصد نجاحها بعد تصدّرها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وأغنية “سمعني أغاني” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ، أمّا الفيديو كليب فهو من إخراج سعيد الماروق وحقق أكثر من 5.5 مليون مشاهدة على قناة نادر الأتات على “يوتيوب”.