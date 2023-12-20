“كنت بجد هعيط”.. يسرا متأثرة بإشادات زملائها خلال ندوتها في مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة الكبيرة يسرا على إشادات الفنانة ليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي بها في الندوة التي خُصّصت لها خلال الدورة السادسة من “مهرجان الجونة السينمائي”، كاشفة عن علاقتها بهما ومتحدّثةً عن الصداقة بين الفنانين.

وقالت يسرا: “تشرفت بوجودهم جميعاً… الناس دي من جوه حلوة، والعيلة الفنية دي عيلة مهمة وكبيرة ومتماسكة عند اللزوم والأزمات… ممكن مش بنشوف بعض كل يوم بس يوم ما حد فينا يتضايق هتلاقينا كلنا مع بعض”.

وعن إشادات كلٍ من ليلى علوي وإيناس الدغيدي بها، أوضحت يسرا: “بحبهم من قلبي وبشكرهم جداً وكنت بجد هعيط من كلامهم عني هما أكتر ناس عارفني على حقيقتي ببقى أنا من غير أي رتوش معاهم”.

وكان “مهرجان الجونة السينمائي” قد أقام ضمن فعالياته ندوة للفنانة يسرا، حضرها عدد كبير من النجوم، أبرزهم: المخرج يسري نصر الله، هدى المفتي، ليلى علوي، نسرين طافش، أحمد مالك، وإيناس الدغيدي.

وكانت يسرا قد كشف خلال الندوة أنها كانت ترغب بأن تكون مثل الفنانة الراحلة سعاد حسني في مشوارها الفني، حيث قالت: “لما شوفت سعاد حسني حسيت إن في ألماظتين طالعين من عنيها، كنا في المعمورة، وإحنا ماشيين المشهد كان بيصغر كده، فأنا وقتها كلمت ربنا وقولت هو أنا ممكن أكون زيها، دي اللحظة اللي أنا حلمت بيها وألهمتني إني أكون زيها”.