الخلافات تشتعل مجدداً بين ورثة عبد الحليم حافظ والمنتج المصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجدّدت الخلافات بين عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والمنتج الفني محسن جابر صاحب شركة “مزيكا” للإنتاج الفني، بعد أن أغلق ورثة “العندليب الأسمر” عدداً من حفلاته المعروضة على القناة الخاصة بالشركة في “يوتيوب”.

وكان محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل قد أعلن عن غلق بعض الحفلات الخاصة بالعندليب المنشورة على قناة “مزيكا” عبر “يوتيوب”، والتي تعرضها تلك القناة من دون وجه حق ولا سند قانوني أو تنازل منه شخصياً، وخاصة أنه صاحب الحق في هذا الميراث، حيث يملك ٧٧.٥ في المئة منه.

وأضاف شبانة في بيان صحافي نشره من خلال صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يتوجه بالشكر الى المستشار القانوني ياسر قنطوش على الجهد المبذول مع إدارة “يوتيوب”، مشيراً إلى أنه سيعقد اليوم (الثلاثاء) مؤتمراً صحافياً في مكتب قنطوش لكشف الحقيقة كاملةً للرأي العام، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة في هذه القضية.

وأوضح شبانة أنه سوف يحصل على حقوقه المسلوبة، خاصة أنه لم يتقاضَ أي مقابل من هذا التراث الخاص بعمّه الفنان منذ رحيله.

واختتم محمد شبانة البيان بأنه يهيب بكل الشركات التي تعمل في مجال الفن عدم التعامل مع تراث الفنان الراحل إلا من خلاله وإلا سوف يضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على كل حقوقه.