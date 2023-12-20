صفية العمري تؤكد عودتها للساحة الفنية.. وترى هذه الممثلة فخر لـ مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة صفية العمري عودتها للساحة الفنية بعد غياب لسنوات.

ولفتت خلال لقائها في برنامج free time إلى أن “الممثل عنده ملايين الشخصيات ولازم يقتحم الحياة، ولكن أنا عندي فوبيا ولازم اقرأ العمل من أوله لآخره وبكتب كل ملاحظتي”.

وأضافت: “الفنان من حقه الأداء العلني وده بيحصل برا مصر والفنانين لازم كل أعمالهم تتعرض وترجع لهم إيرادات ولكن للأسف أنا اتكلمت مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واستعنت بمحامي أن ده يتنفذ ومش بيحصل ونأمل خير”.

عن الأعمال الفنية الجديدة، قالت النجمة المصرية “آخر أعمال النجمة منى زكي “تحت الوصاية” لمسني جداً”.

وأضافت: “دور منى زكي وجعني وأنا بحييها على دورها وبعتلها قولتلها إنتي فخر لممثلات مصر وإنتٍ فعلاً بتعبري عن كل أم مصرية ودي كانت مشكلة كبيرة والحمد لله أنهم اتخذوا فيها إجراء قانوني”.