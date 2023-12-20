رغم الإنفصال.. التعاون مستمر بين يوسف الشريف وطليقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها ضمن برنامج “ET بالعربي”، كشفت الكاتبة إنجي علاء عن استمرار تعاونها مع طليقها الفنان يوسف الشريف رغم انفصالهما رسمياً منذ أيام عدة.

وأعلنت إنجي أسباب توقف مسلسل “الراكون” الذي كان من المفترض أن يخوض به يوسف الشريف السباق الرمضاني 2024، مؤكدة أن السبب الرئيس لخروج المسلسل من الماراثون الرمضاني يعود لظروف إنتاجية. إذ قالت: “إحنا شغالين عليه… وأنا مخلّصة كتابته، ولكن خرج من رمضان 2024 لظروف إنتاجية، وده اللي أنا عرفاه لغاية دلوقتي، ولكن إحنا محضرين ليه كويس جداً… والمخرج ماندو العدل حضر ليه كويس جداً”.

وأضافت: “مسلسل “الراكون” مفيهوش أي غرافيكس… وهو مسلسل إنساني تشويقي وإثارة وغموض… ويوسف اجتهد في التحضيرات، وإن شاء الله هيخرج للنور في رمضان 2025″.

يتكوّن مسلسل “الراكون” من 30 حلقة، وهو يشكّل عودة ليوسف الشريف الى الدراما بعد غياب عن الماراثون الرمضاني، حيث كان آخر أعماله الفنية مسلسل “كوفيد 25″، الذي عُرض عام 2021، وهو بطولة: أحمد صلاح حسني، ميرنا نور الدين، آيتن عامر، إسلام جمال، إيناس كامل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار خيالي تشويقي.

وكان عدد كبير من الأعمال الدرامية قد جمع بين يوسف الشريف وإنجي علاء، ومن أبرزها: “رقم مجهول”، “الصياد”، “القيصر”…، حيث حققت أعمالهما معاً نجاحات كبيرة ونالت إشادات الجمهور.