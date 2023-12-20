شيرين رضا تبدأ تصوير مسلسلها الجديد.. “وبينا ميعاد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة شيرين رضا عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي في “إنستغرام” صورة كشفت من خلالها عن بدئها بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد” الذي حقق جزؤه الأول نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

“وبينا ميعاد” مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة، وهو من بطولة: شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وكانت شيرين رضا قد كشفت عن أمنيتها للعام الجديد 2024، بالقول: “أتمنى زي ما كل الناس تتمنى إن كل الحروب اللي عندنا تخلص والناس تعيش في سلام لأن اللي بيحصل ده كتير أوي”.