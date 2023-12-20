حسن الرداد “محارب” في رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الفنان حسن الرداد بدأ في تصوير مسلسله “محارب” الذي يخوض به موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بعد انتهاء التحضيرات الخاصة بالمسلسل.

وكشف مصدر من داخل العمل لـ”لها” أن السبب في تأخر التصوير هو مشاركة الرداد في “موسم الرياض” بمسرحية “تلفزيون” مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

مسلسل “محارب” يضم عدداً كبيراً من النجوم، بينهم: ماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمد أسامة (أوس أوس) وسلوى عثمان وحسني شتا… وجارٍ التعاقد مع باقي فريق العمل

يُذكر أنه يُعرض حالياً لحسن الرداد فيلم “بلوموندو” والذي يحقق نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية تصدّر بها شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية متفوقاً بذلك على نجوم عالميين وعرب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول الشاب “بلوموندو” الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد، ويستغل سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث خلالها مفاجآت تقلب حياته رأساً على عقب.

ويشارك حسن الرداد في بطولة فيلم “بلوموندو” كل من: ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.