أحمد فهمي يتعرض لوعكة صحية.. صورة من المستشفى تقلق الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد فهمي نجم فريق “واما” عن إصابته بوعكة صحية مفاجئة حيث نشر من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” صورة ظهر فيها بملابس المرض في المستشفى، وعلّق عليها قائلاً: “الحمد لله… قدّر الله وما شاء فعل… الحمد لله”.

يُذكر أن أحمد فهمي شارك مع فريق “واما” وللمرة الأولى في إحياء حفل ضخم في جدّة بالمملكة العربية السعودية.

وتُعدّ حكاية “ألفريدو” آخر أعمال أحمد فهمي الفنية، وهي إحدى حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” المأخوذ عن كتاب يحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل مصطفى محمود، ولعب أحمد فهمي بطولة المسلسل مع الفنانة إلهام شاهين، وناقشا خلال أحداثه أزمة الألزهايمر لدى كبار السنّ، وضرورة الاهتمام بهم.

وشارك إلهام شاهين وأحمد فهمي في حكاية “ألفريدو” العديد من الفنانين، بينهم: ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، محسن صبري، أمير شاهين، عابد عناني، سيف زهران، محمد السويسي، عمر شرقي، وروان الغابة.