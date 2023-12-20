أحمد الفيشاوي في نشاط فني لافت.. تعاقد على فيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الفنان أحمد الفيشاوي يعيش أجواء الانتعاشة الفنية التي استمتع بها طوال عام 2023، بتقديمه أعمالاً سينمائية عدة، منها “عادل مش عادل” و”السيستم” وأشباح أوروبا” و”رهبة” و”أولاد رزق 3″، ليختتم العام بالإعلان عن تعاقده على فيلم جديد بعنوان “بنقدّر ظروفك”.

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” صوراً من كواليس التصوير، وعلّق عليها بقوله: “بسم الله الرحمن الرحيم… أول يوم تصوير الفيلم الكوميدي “بنقدّر ظروفك”، تأليف وإنتاج سمير النيل وإخراج أيمن مكرم، ومع مجموعة من النجوم المتألقين”.

يُذكر أن الفيشاوي كان قد انتهى من تصوير فيلم “عادل مش عادل”، الذي يضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: شيري عادل، محمد رضوان، بدرية طلبة، دينا، محمود البزاوي، مصطفى أبو سريع…، وهو من تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وسيُعرض الفيلم في كانون الثاني (يناير) المقبل.

ويُعد فيلم “رهبة” آخر ما عُرض لأحمد الفيشاوي من أعمال فنية، وهو يضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.