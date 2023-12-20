هجوم عنيف على ليوناردو ديكابريو بعد ظهوره مع هذه الشابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجم العالمي ليوناردو ديكابريو يعيش قصة حب جديدة، مع شقيقة حبيبته السابقة كيت موس، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في الصحافة العالمية، متهمين إياه باختيار الصغيرات في السنّ لمواعدتهن.

وذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، أن النجم الأميركي البالغ من العمر 49 عاماً، على علاقة مع شابة عُمرها 25 عاماً، وانتقد التقرير تاريخ ليوناردو في مواعدة النساء الصغيرات.

ولفت التقرير إلى أن الشابة تُدعى لوتي موس، وهي عارضة أزياء، وقد شوهدا معاً داخل أحد المطاعم الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن. وامتدت جلسة الثنائي التي كانا خلالها في غاية الانسجام حتى الساعات الأولى من الصباح.

إلى ذلك، التقطت عدسات الباباراتزي صوراً لنجم “التيتانيك” خلال تواجده مع عارضة الأزياء، وظهرا معاً في حالة انسجام ويتحدثان ويضحكان طوال الوقت، وغادرا المطعم غير آبهَين بالصحافيين.

يُذكر أن النجم العالمي كان قد عاش قصة حب مع شقيقة لوتي الكبرى، النجمة كيت موس وواعدها منذ 30 عاماً، حيث التقت به لأول مرة في حفل عيد ميلادها الحادي والثلاثين في كانون الثاني/يناير 2005، وانفصل الثنائي في نهاية المطاف في عام 2007.