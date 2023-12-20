ميرنا وليد - بيروت - يوصل فيلم "فوي فوي فوي" من بطولة الممثل المصري محمد فراج بتحقيق نجاح كبير في دور العرض السينيمائية، حيث حقق إيرادات مهمة في شباك التذاكر وإحتل المركز الثالث.

الفيلم الذي يطرح موضوع رغبة الشباب بالهجرة من بلدهم بسبب البطالة والاوضاع الصعبة، يكشف كيف لا يتردد البعض في اتباع اساليب ملتوية للوصول إلى مبتغاه في قصة خارجة عن المألوف وتحتوي على المواقف الكوميدية.

"فوي فوي فوي" حقق 22 ألف و 979 جنيه يوم أمس في دور العرض، وتم اختيار الفيلم لتمثيل مصر في الاوسكار ليتنافس ضمن فئة أفضل فيلم عالمي.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فراج يستمر في المركز الثالث بـ "فوي فوي فوي" وهذا ما حققه يوم امس في دور السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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