مروان حامد يكشف عن التحضير لفيلم تسجيلي عن والده وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج مروان حامد خلال لقائه ببرنامج "Arabwood" عن تحضيره فيلم تسجيلي عن والده السيناريست الراحل وحيد حامد وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق "مروان" قائلا: "فعلًا فيه مشروع لفيلم تسجيلي عن حياة والدي، والدي كاتب استثنائي ولو في حاجة بنظر ليها بفخر شديد جدًا وبإعجاب شديد جدًا أن هو صاحب كلمة صادقة وصلت للناس في أوقات شديدة الصعوبة".

وتم تكريم المخرج مروان حامد بجائزة "الإنجاز الإبداعي" في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام، وقامت النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة بتقديم الجائزة لمروان حامد.

ليصعد بعدها "مروان حامد" على مسرح حفل الافتتاح وقام بتحية المتواجدين قائلا: "الشكر والتقدير للفنان والصديق يسرا شرف كبير ان يسرا تقدمي لي الجايزة، دي جايزة لوحدها احب اشكر مهرجان الجونة اتوجه بالشكر للمهندس نجيب وسميح وانتشال التميمي واللجنة الاستشارية للمهرجان كنت اتمني والدي يكون موجود انهاردة انا بهدي والدي ووالدتي هذا التكريم لان مهما وصفت هما ازاي اثروا فيا وأصحاب الفضل الأكبر في كل شئ والتكريم ده ليهم وبهدي لها هذا التكريم وعاوز اشكر زوجتي على المساندة الدائمة لي والدعم تحية شكر وتقدير وعرفان لاستاذي المخرج الكبير شريف عرفة وسعيد جدًا لدعمه الدائم ليا والمخرج الكبير سمير سيف وخيري بشارة وجميع استاذتي في المعهد العالي للسينما".

وأنهى كلمته بتحية إدراة المهرجان قائلا: "بحيي مهرجان الجونة على اصراره إقامة دورته وبحيي كل الزملاء الاعزاء من الفلسطينيين وبحيي مهرجان الجونة لإقامة برنامج للسينما الفلسطينية".

يذكر أن آخر أعمال المخرج مروان حامد كانت بفيلم "كيرة والجن" عام 2022.