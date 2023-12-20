"الكابل".. محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أطل الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي خلال حضوره فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وارتدى بلوفر باللون الأزرق ونسق معه بنطلون باللون الأسود.

أما زوجته الفنانة بسنت شوقي ارتدت بلوفر باللون الأسود مع بنطلون جينيز.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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