صبا مبارك ومحمد فراج ويسرا.. 70 صورة لنجوم الفن بالحفل الخيري لدعم غزة في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهد الحفل الذي أقامه "الجونة السينمائي" بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، إلى جانب القائمين على الدورة السادسة من المهرجان.

وكان من أبرز الحضور: رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، جيهان الشماشرجي، محمد فراج، بسنت شوقي، أمير المصري، مي عودة، المدير الفني للمهرجان ماريان خوري، إلهام شاهين، يسرا.

كما حضر: أمير عيد، سميرة الأسير، منى هلا، إنچي كيوان، صبا مبارك، أحمد حاتم، بشرى، فاطمة ناصر، رشيد مشهراوي، راندا جبر، طه دسوقي، صدقي صخر، زياد ظاظا، عمرو سلامة، انتشال التميمي مدير المهرجان.

وحرص عدد كبير من حضور مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الاستثنائية، خلال حضور الحفل الخيري المخصص إيراداته لدعم أهالي غزة، على رفع علامة النصر وارتداء الشال الفلسطيني.

كما قام بعضهم بالكتابة على وجهه معلنين دعمهم لغزة ومطالبين بالحرية لأهلها، وكذلك بوقف إطلاق النار.

ووصلت الفنانة التونسية غالية بن علي إلى الحفل الخيري، استعدادا لإحيائه بمجموعة من أشهر أغانيها.

وعبرت غالية عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، ووجهت عبر "الخليج 365" رسالة شكر للمهرجان والقائمين عليه للاهتمام بالقضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الماضي الموافق ١٤ ديسمبر، وخصص برنامجا خاصا عن السينما الفلسطينية، بحضور عدد من صناع السينما الفلسطينيين، وبينهم: مي عودة، رشيد مشهراوي، وعرض أفلام: باب الشمس، الأستاذ، وداعا طبرية.

وشهد المهرجان حضور: يسرا، هنا شيحة، تامر حبيب، يسري نصر الله، مروان حامد، فرح نابلسي، أحمد حاتم، أسماء جلال، ليلى علوي، إيناس الدغيدي، أبو، عمر الزهيري، بشرى، عمرو منسي، ماريان خوري، انتشال التميمي.