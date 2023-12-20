جيهان الشماشرجي "بالفوشيا" في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

أطلت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة في دورته السادسة.

وارتدت فستان قصير باللون الفوشيا ونشقت معه حقيبة باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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