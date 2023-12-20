محمد فراج وبسنت شوقي يدعمان غزة من مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

شهد فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية وسط حضور العديد من أبرز نجوم وصناع السينما.

وأقيم مساء اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وسط حضور عدد من النجوم وهم الفنان محمد فراج، الفنانة بسنت شوقي، الفنان أمير المصري، المهندس سميح ساويرس، عمرو منسي، الفنانة جيهان الشماشرجي.

وحرص الفنان محمد فراج على التقاط عدد من الصور التذكارية برفقة زوجته الفنانة بسنت شوقي في الفعالية التضامنية مع الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصف قطاع غزة وسط استشهاد وتشريد الآلاف من العائلات.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الخميس الماضي ١٤ ديسمبر، وشهد على مدار الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، بينها: باب الشمس، الأستاذ. كما ضم برنامج الأفلام عدد كبير من الأعمال، مثل: من عبدول إلى ليلى، المعزة، آل شنب، بوابة هوليوود، إلى جانب جلسات الحوار والنقاش مع صناع السينما والنجوم، مثل جلسة المخرج مروان حامد، والفنانة يسرا، وجلسات أخرى لمناقشة قضايا سينمائية مهمة.

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