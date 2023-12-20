هنا الزاهد بملابس شفافة وبشرى أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شفافة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ياسمين الخطيب

نشرت المذيعة ياسمين الخطيب صورة، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أخضر أنيق.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية من الجلد.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.