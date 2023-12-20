نجوم الفن يدعمون غزة من الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل عشاء خيري يهدف لجمع التبرعات لصالح أهالي غزة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وسط حضور عدد من النجوم وصناع السينما.

وحرص النجوم على دعم القضية الفلسطينية فمنهم من ظهر مرتديًا الكوفية الفلسطينية، ومنهم من قام بكتابة "أوقفوا ضرب الناس فورًا حرروا فلسطين" على يده، وكان من هؤلاء النجوم الفنان محمد فراج، الفنانة بسنت شوقي، الفنان أمير المصري، المهندس سميح ساويرس، عمرو منسي، الفنانة جيهان الشماشرجي.

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الاستثنائية هذا العام عن برنامج "نافذة على فلسطين" وقدم خلاله العديد من الأعمال السينمائية التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية ولاقت العروض اعجاب الحضور.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات مساء الخميس الماضي ١٤ ديسمبر، وشهد على مدار الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، بينها: باب الشمس، الأستاذ. كما ضم برنامج الأفلام عدد كبير من الأعمال، مثل: من عبدول إلى ليلى، المعزة، آل شنب، بوابة هوليوود، إلى جانب جلسات الحوار والنقاش مع صناع السينما والنجوم، مثل جلسة المخرج مروان حامد، والفنانة يسرا، وجلسات أخرى لمناقشة قضايا سينمائية مهمة.

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