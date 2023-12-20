الشال الفلسطيني حاضر بقوة في اليوم السادس من مهرجان الجونة.. ما السر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

غزة حرة، فلسطين حرة، القدس عاصمتنا، عباراتٌ تزينت بها وجوه وملابس نجوم الفن على السجادة الرملية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وذلك تضامناً مع القضية الفلسطينية.

ففي اليوم السادس للمهرجان، الذي شهد وقفة للتبرع بـ5 ملايين جنيه بالتعاون بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مع الهلال الأحمر المصري، حرص النجوم على الحضور ودعم القضية الفلسطينية من خلال ارتداء الشال الفلسطيني.

فظهر الفنان الشاب طه الدسوقي ببدلة كلاسيكية مُزينة بالشال الفلسطيني، والفنانة الشابة داليا شوقي توجت إطلالتها أيضاً بنفس الشال. أما الفنان المصري العالمي أمير المصري، فتألق بإطلالة بسيطة أبرز ما يُميزيها هو الشال الفلسطيني العريق. وبلفتة مختلفة ظهر الفنان أحمد حاتم بقميص مطرز بخريطة للأراضي الفلسطينية.

والفنانة المصرية الفلسطينية ياسمين المصري أحد أبطال فيلم "آل شنب" المشارك في هذه الدورة من المهرجان، فظهرت بكلمات داعمة لأهالي غزة مدونة على وجهها "غزة حرة"، وسبق ودونتها على كف يديها في اليوم الرابع للمهرجان.

الشال الفلسطيني حاضر بقوة

كان الشال الفلسطيني حاضراً بقوة على السجادة الرملية لمهرجان الجونة السينمائي، إذ اختاره العديد من النجوم لإطلالاتهم على مدار أيام المهرجان، إذ ظهر الفنان محمد فراج في الحفل الافتتاحي ببدلية كلاسيكية بدبوس بعلم فلسطين، والفنانة بشرى بكلاتش بألوان وتصميم علم فلسطين، والفنانة نسرين طافش تُعد أول فنانة ظهرت بالشال الفلسطيني منذ بداية الدورة.

ويعد الشال الفلسطيني رمزاً للوطنية والتضامن مع القضية الفلسطينية، إذ يُرتدى في المناسبات الوطنية والثقافية والدينية.

وقد حرصت إدارة المهرجان على دعم القضية الفلسطينية من خلال تخصيص يوم للتبرع لصالح جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، كما حرص النجوم على حضور هذا اليوم والتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

موضة التضامن وتوجيه رسالة قوية للعالم بضرورة دعم الشعب الفلسطيني.

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