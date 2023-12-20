جذابة وأنيقة.. أبرز إطلالات نجمات الفن في سادس أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

شهدت فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة التي أُقيمت اليوم، إطلالات أنيقة وهادئة وناعمة وبسيطة للفنانين.

تنوعت الفساتين ما بين القصيرة والطويلة، ونسق معظم نجمات الفن مع إطلالتهم الشال الفلسطيني.

وارتدت الفنانة يسرا جاكيت باللون البني ونسقت أسفله فستان باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وأطلت الفنانة بشرى بجاكيت بليزر باللون الأسود ونسقت معه شال فلسطيني، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وارتدت الفنانة إلهام شاهين فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، ونسقت معه حقيبة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وتألقت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أما الفنانة هنا شيحة ظهرت بتوب باللون الأسود مع جيب باللون البيج وجاكيت باللون الأسود،

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وظهرت الفنانة أسماء جلال بجاكيت جلد طويل باللون الأسود ونسقت مع حقيبة بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانيين.

ويذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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