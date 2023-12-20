شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وإلهام شاهين وبشرى أول حضور حفل تبرعات مهرجان الجونة لأهل غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مهرجان الجونة السينمائى في دورته السادسة حفل عشاء لجمع تبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق جمعية الهلال الأحمر المصري،

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.