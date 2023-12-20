شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد وغالية بنعلي وفرح الديباني يحضرون حفل تبرعات مهرجان الجونة لأهل غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من نجوم الفن حفل عشاء الذي ينظمه مهرجان الجونة السينمائى في دورته السادسة، لجمع تبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، منهم إنجي كيوان، مني هلا، المخرج عمرو سلامة، كمال زادة.

كما حضر كل من غالية بنعلي، فرح الديباني، طه دسوقي وزوجته، المخرج حسام الحسيني، صدقي صخر، أسماء جلال، هنا شيحة، داليا شوقي، امير عيد، محمد فراج وبسنت شوقي.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولي كل من، المهندس سميح ساويرس يسرا، إلهام شاهين، أمير المصري، بشري، عمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة، المخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي، أحمد حاتم، انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة، المخرجة ماريان خوري.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.