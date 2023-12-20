مارفل تستبعد جوناثان ميجرز بعد إدانته بالاعتداء على حبيبته السابقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دين الممثل جوناثان ميجرز، نجم هوليوود الصاعد، الاثنين بتهمة الاعتداء على حبيبته السابقة بعد محاكمة في نيويورك، ما كلّفه الاستبعاد من أفلام مارفل، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية ومصدر مقرب من القضية.

ودين الممثل البالغ 34 عاماً، والذي أدى دور البطولة في فيلم Creed III، ولعب دور “كانج” في عالم مارفل (ديزني)، بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وهو المستوى الأقل خطورة لهذا النوع من التهم، ومضايقات، من جانب هيئة محلفين من 6 أشخاص. وتمت تبرئته من تهمتين أخريين.

ومن المقرر النطق بالحكم عليه الذي قد يصل إلى السجن لمدة عام، في 6 فبراير، لكنّ استوديوهات مارفل قررت التوقف عن العمل مع الممثل، وهو ما أكده مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.

وأوقف الممثل في 25 مارس بعد مشاجرة في السيارة مع حبيبته السابقة جريس جباري، التي أدلت بشهادتها أثناء المحاكمة في محكمة مانهاتن.

وبحسب شهادتها، فقد هاجمها الممثل ليسحب منها الهاتف بعد مشاجرة في السيارة، فأمسك بذراعها بعنف وضرب رأسها. ودفع محامو جوناثان ميجرز ببراءته الكاملة.

وقال المدعي العام في مانهاتن ألفين براج، إن المحاكمة أظهرت على العكس من ذلك أن جوناثان ميجرز “اعتاد” على ممارسة “ضغوط نفسية وعاطفية” على صديقته، ما أدى إلى الهجوم في 30 مارس.

وظهر ميجرز في أفلام بارزة عدة في الآونة الأخيرة، بينها Ant-Man and the Wasp: Quantumania، وMagazine Dreams الذي عُرض في إطار مهرجان ساندانس السينمائي.

وقبل محاكمته، كان من المقرر أن يظهر في فيلمين مقبلين من عالم مارفل، هما Avengers: The Kang Dynasty وAvengers: Secret Wars.