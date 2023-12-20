سميح ساويرس وعمرو منسي وأمير المصري في الحفل الخيري من أجل غزة في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة الاستثنائية هذا العام على دعم القضية والشعب الفلسطيني وقامت بتنظيم حفل خيري من أجل غزة على هامش الفعاليات وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما.

وكان على رأس الحضور المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة المهرجان ورافقه عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي والفنان أمير المصري وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية، كما حضر الفعالية كلا من الفنان محمد فراج، الفنانة بسنت شوقي، الفنانة جيهان الشماشرجي.

وقام عدد من الحضور بدعم القضية الفلسطينية على طريقتهم فمنهم من قام بارتداء الكوفية الفلسطينية، ومنهم من قام بكتابة "أوقفوا الضرب في غزة حرروا فلسطين" على يده، إلى جانب الفنان أمير المصري الذي ظهر يشير بعلامة النصر.

بينما قامت الفنانة الفلسطينية ياسمين المصري بكتابة عبارة غزة حرة على وجهها

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الاستثنائية هذا العام عن برنامج "نافذة على فلسطين" وقدم خلاله العديد من الأعمال السينمائية التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية ولاقت العروض إعجاب الحضور.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات مساء الخميس الماضي ١٤ ديسمبر، وشهد على مدار الأيام الماضية عرض عدد من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية، بينها: باب الشمس، الأستاذ. كما ضم برنامج الأفلام عدد كبير من الأعمال، مثل: من عبدول إلى ليلى، المعزة، آل شنب، بوابة هوليوود، إلى جانب جلسات الحوار والنقاش مع صناع السينما والنجوم، مثل جلسة المخرج مروان حامد، والفنانة يسرا، وجلسات أخرى لمناقشة قضايا سينمائية مهمة.