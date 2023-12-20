آخر أفلام الراحل أحمد البدري.. أحمد السبكي يكشف عن الأغنية الدعائية لفيلم "حمص وحلاوة" استعدادًا لعرضه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج أحمد السبكي عن الأغنية الدعائية لأحدث إنتاجاته السينمائية هذا العام بعنوان "حمص وحلاوة" استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

ونشر "السبكي" مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله الفنان محمود الليثي ومطرب المهرجانات عمر كمال وعلق السبكي قائلا: "اسمعوا أغنية أخوك يشرف بلد من فيلم حمص وحلاوة قريبًا بجميع السينمات.

ويشارك ببطولة فيلم "حمص وحلاوة" كلا من أمينة، محمود اليثي، محمد أسامة، عبد الباسط حمودة، أحمد شيبة، رضا البحراوي، حسن الخلعي، تأليف سيد السبكي، للمخرج الراحل أحمد البدري.

تدور أحداث فيلم "حمص وحلاوة" في إطار كوميدي حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، يلتقون بفنانة وتبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد.

توفي المخرج أحمد البدري عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض وهو مخرج مصري التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وتخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1985، وشارك في بدايته كممثل بعدد من الأعمال منها "صيام صيام" و"ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يقرر مشاركته كمساعد مخرج.

قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم "غاوي حب" عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها "عمر وسلمى 2، غش الزوجية".