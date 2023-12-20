شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهن التمثيلية يحذر من صفحات وهمية تحمل اسمه على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من صفحة وهمية تحمل اسمه علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من ينتحل صفته واسمه وأي كيان وهمي يحمل اسم نقابة المهن التمثيلية.

وأكد أشرف زكي في بيان له اليوم الأربعاء، أنه لا توجد لديه أي صفحات علي مواقع التواصل المختلفة؛ وخاصة فيسبوك؛ مشيراً إلي أنه لا يملك إلي صفحة واحدة عبر موقع الصور الشهير انستجرام؛ مؤكداً أنه سوف يتوجه إلي مباحث الانترنت لتقديم بلاغ ضد تلك الصفحات الوهمية.

وأشار إلي أنه لا توجد إلا صفحة واحدة تحمل اسم نقابة المهن التمثيلية فقط علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.