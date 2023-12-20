غادة عبد الرازق تحلق شعرها أمام الكاميرا وتغير شكلها بالكامل.. هل يليق بها هذا اللوك؟! – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - اتخذت النجمة غادة عبد الرازق قراراً حاسماً بتغيير شكلها بالكامل من خلال اعتمادها قصّة الشعر القصير.

واستغلت غادة وجودها في لبنان فتوجهت الى صالون مصفّف الشعر منير، حيث ظهرت على طبيعتها من دون مكياج وبشعرها “الكيرلي” الأسود الكثيف، وبدت النجمة المصرية مترددةً في البداية بعدما حدّد لها المصفف طول الشعر الذي سيقصّه، ولكنها سرعان ما وافقت على هذه الخطوة.

غادة عبد الرازق بلوك جديد بالشعر القصير

وبالفعل وافقت غادة عبد الرازق على تغيير لون شعرها الى البني الغامق، وقصّ جزء كبير منه حيث اعتمدت تصفيفة الشعر متوسط الطول مع حركة لافتة لأطراف متدرّجة.

ولفتت غادة الأنظار بالتغيير الذي اعتمدته وجعلها تبدو أصغر في السنّ ومنحها المزيد من الحيوية والجمال.

غادة عبد الرازق بلوك شعر قصير

ونال المقطع الذي نشرته الفنانة على “إنستجرام” إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وأثنوا على التغيير الذي اعتمدته، مؤكدين أنها من الفنانات اللواتي لا يخجلن من الظهور في العلن بدون مكياج، ويسعين دائماً للبقاء في أجمل إطلالة.

غادة عبد الرازق – صيد العقارب

بدأت غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهدها في “مسلسل صيد العقارب“، تمهيدًا لعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينوميديا.

مسلسل صيد العقارب تخوض به غادة الرازق السباق الرمضاني المقبل، ويعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

في وقت سابق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به بموسم رمضان 2024 المقبل، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.

مسلسل “تلت التلاتة”

يُذكر أن من آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرزاق مسلسل “تلت التلاتة” الذي عرض داخل السباق الرمضاني.

مسلسل “حدث بالفعل”

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال غادة عبدالرازق، هي حكاية تحمل اسم “تحت الحزام“، ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم: غادة عبدالرزاق ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي إنساني حول العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

الخليج 365

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