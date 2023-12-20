بعد اختفاء عن الساحة.. ظهور “مفاجئ” للفنانة فردوس عبد الحميد مع زوجها المخرج محمد فاضل.. كيف أصبح شكلها بعمر الـ76؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:18 صباحاً - تصدرت الفنانة فردوس عبد الحميد حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد ظهورها في عزاء المخرج أحمد البدري الذي وافته المنية في مساء يوم الجمعة بعد تعرضه لأزمة مرضية أدت إلى بتر قديمه ومن ثم حدوث مضاعفات أدت إلى وفاته.

فردوس عبد الحميد تثير الجدل في أحدث ظهور

وأثارت فردوس عبد الحميد الجدل بعد ظهورها في عزاء المخرج أحمد البدري وعلى وجهها علامات كبر السن وملامح الحزن الشديدة بسبب وفاة واحد من كبار المخرجين في مصر، وبدأ العديد يتدوال الصور متعجبين من علامات العجز التي ظهرت عليها فجأة.

فردوس عبدالحميد أحدث ظهور لها في عزاء المخرج أحمد البدري

وكان قد حضر عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء المخرج أحمد البدري من بينهم الفنان عمرو محمود ياسين والفنان سليمان عيد والفنان محمد محمود، وإيهاب فهمي ووفاء مكي ومحمد أبو داوود.

زوجة أحمد البدري تنعيه بكلمات مؤثرة

وكانت قد وجهت زوجة أحمد البدري رسالة مؤثرة لزوجها، قالت فيها: مع السلامة ياحب عمري يا عشرة 23 سنة.. الدنيا وحشة اوي من غيرك الناس كلها بتحبك وانت عارف ان الناس كلها بتحبك.

وتابعت حديثها، قائلة: هو قبل ما يدخل المستشفى خد قرار أنه ما يقولش لحد ولا مخلوق وكان عارف أنه هيحصله بتر، وبعد البتر حصل ميكروب جامد في الدم لدرجة أننا مكناش عارفين نتحكم فيه وكان ضغطه على طول واطي وضربات القلب مش منتظمة وقعد 10 أيام في العناية المركزة، ومكنش عايز حد يشوفه وهو في الحالة دي، لحد ما ربنا رحمه.

فردوس عبد الحميد في مسلسل الضاحك الباكي

ويذكر، أن آخر أعمال فردوس عبد الحميد مشاركتها في مسلسل “الضاحك الباكي” الذي عرضها لهجوم وانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشاركت في بطولته إلى جانب كلا من عمرو عبد الجليل الذي يجسد دور الفنان نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي بدور سيد درويش وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني والفنانة رزان مغربي، التي تلعب دور بديعة مصابني.

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