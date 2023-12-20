توبيخ ممثل أمريكي بعد دعمه للكيان الصهيوني في مظاهرة داعمة لفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض الممثل الأمريكي أليك بالدوين للتوبيخ من قبل متظاهرين مناهضين للكيان الصهيوني مساء أمس الاثنين وتدفق العديد منهم إلى محطة بنسلفانيا ومحطة جراند سنترال في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقام "أليك" بمهاجمة المتظاهرين الداعمين للشعب الفلسطيني الذين قالوا له "ليس لديه أي خجل" وأضعت مسيرتك المهنية وسط مناوشات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشوهد "أليك" وهو يسير بالقرب من المظاهرة في شارع ويست 29 عندما رآه المتظاهرون واندفعوا نحوه واتهموه بدعم الكيان الإسرائيلي المحتل، كما قامت شرطة نيويورك بمرافقة "أليك" الذي بدأ في الصراخ نحو المتظاهرين.

وقيام العديد من المتظاهرين الفلسطينيين بالصراخ في وجه أليك بالدوين قائلين: "أغلق فمك اللعين، ليس لديك أي خجل، وعندما سئل عما إذا كان يدين إسرائيل أجاب :"لا أنا أؤيد السلام في غزة".

وكان مصدر مقرب من الممثل الأمريكي تصريحًا وفقًا لموقع "The New York Post" أن "أليك" كان غاضبًا للغاية وكان في طريقه لتدريس أحد فصول التمثيل وأنه لم يكن ينوي الذهاب إلى الاحتجاجات ولم يشارك بأي شكل من هذه التظاهرات من قبل.

وعلق المصدر قائلا: "لقد تم الاقتراب منه بقوة من قبل المتظاهرين وبشكل متكرر و تدخلت الشرطة لتجنب المزيد من المواجهة حتى يتمكن من الوصول إلى وجهته بأمان".

وجاءت الاشتباكات بعد وقت قصير من وصول المتظاهرين إلى قاعة قطار موينيهان في محطة بنسلفانيا وقام رجال الشرطة بإحباط دخول معظمهم من خلال وضع حواجز حول مداخل محطة القطار.

واستفاق العديد من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم مؤخرًا وأعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقاموا بتوقيع عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني، منهم الممثل مارك رافالو، النجمة أنجلينا جولي، عارضة الأزياء بيلا حديد، الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون وآخرون.

يذكر أن أليك بالدوين يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية والمقرر عرضها خلال العام المقبل أبرزها فيلم الدراما "Rust"، وفيلم "False Awakening".