شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى بعد غد حفلاً غنائيًا بطريق الإسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا بعد غد الجمعة 22 ديسمبر، بأحد مولات طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول

يذكر أن تامر عاشور احتفل مؤخرا، بزفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ونشر عاشور صورة تجمعه بعروسه بفستان الزفاف، وعلق: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".

وحرص على حضور حفل زفافهما عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مثل رامى جمال وزوجته نريمان، حماقي، مصطفى حجاج، أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

كما حضر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي.