شكرا لقرائتكم خبر عن جريتا جيرويج: أمى رفضت حصولى على دمية Barbie فى طفولتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت المخرجة العالمية جريتا جيرويج مخرجة فيلم Barbie الذى حقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى شباك التذاكر أو في الحصول على ترشيحات مختلفة للجوائز، بأنها لم تكن مسموحة لها الحصول على دمى باربي في طفولتها، وبحسب المخرجة، كانت والدتها في البداية ضد الفكرة لأنها عززت الصور النمطية الأنثوية.

وكشفت جيرويج عن الأمر في أحدث حوارتها حيث أكدت قائلة: "لم تكن أمي تحب باربي، كانت تقول مثل بعض الأمهات: "لا أعرف إذا كان هذا مثالًا جيدًا للأنوثة"، وكانت أقل حماسًا بشأن حصولى على دمية".



جريتا جيرويج

وتابعت جيرويج قائلة: "لكنني حصلت على تقليد من فتيات الحي الذي نشأت فيه، ولذا حصلت على الكثير من الدمى المحبوبة مسبقًا"، وأكدت أن والدتها اشترت لها في النهاية دمية في عيد الميلاد.

وأنهت جيرويج حديثها قائلة: “على الرغم من أن والدتي سأعطيها الفضل لكل ما انا عليه الان، ألا أنها رضخت في النهاية لطلبى أعطتنى دمية مناسبة، ثم دمرتها أنا".

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بفيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.