الخلافات بين عائلة عبد الحليم حافظ ومحسن جابر إلى الواجهة مجدداً

ميرنا وليد - بيروت - عادت الخلافات بين عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والمنتج الفني محسن جابر مالك شركة عالم الفن للإنتاج الفني وقناة مزيكا، إلى الواجهة بعد إغلاق ورثة "العندليب الأسمر" عدداً من حفلاته المعروضة على القناة الخاصة بالشركة في "يوتيوب".



وكان ابن شقيق الفنان الراحل محمد شبانة، قد أعلن عن توقيف بعض الحفلات الخاصة المنشورة على قناة "مزيكا" عبر يوتيوب، والتي تُعرض من دون وجه حق، أو تنازل شخصي منه.

ونشر شبانة على صفحته الخاصة تعليقاً مفاده أنه يشكر المستشار القانوني ياسر قنطوش على الجهد الذي بذله مع يوتيوب، مشيراً إلى نيته بعقد مؤتمر صحفي في مكتب قنطوش، لكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.