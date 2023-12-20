سوكي واترهاوس تعلن هذا الخبر السعيد وما فعلته غير متوقع

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الفنانة العالمية سوكي واترهاوس إرتباطها بالممثل العالمي روبرت باتنسون، وقد ظهرت في صورة نشرت بهما خلال وجودهما في لندن وهي تضع خاتما كبيراً من الألماس في إصبعها.
وتنتظر العارضة البالغة من العمر 31 سنة طفلها الأول. وقد كشفت حملها خلال أداءها في Corona Capital Festival in Mexico بعد أن فتحت معطفها التي ترتديه فوق فستانها الزهري وقالت أن هناك شيئاً ما سيحصل وظهر بطنها المنفوخ فعلت أصوات التصفيق والترحيب من الحضور وتلقت التهاني والأمنيات السعيدة. وكشفت مصادر من People أن باتنسون وسوكي سعيدان بإلحدث السعيد وهما مستعدان ليصبحان أبوين لا سيما أن حياتهما ستتبدل.
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