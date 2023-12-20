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عرض فيلم "المعزة" فى مهرجان الجونة بطولة عمرو سعد وسيد رجب.. اللية

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القاهرة - سامية سيد - يعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، اليوم الأربعاء، فيلم "المعزة" للمخرجة إيلاريا بوريللي، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك بعد تأجيله حيث كان من المقرر عرضه أول أمس الإثنين.

 

تدور أحداث فيلم The Goat حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

 

فيلم The Goat بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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