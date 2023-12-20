كريم قاسم يكشف مواصفات شريكة حياته وهذا ما قاله عن والديه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري كريم قاسم مواصفات فتاة أحلامه ونفى أن يكون والديه يمارسان عليه الضغوط من أجل الإرتباط. وأكد أنه يتريث لأن الزواج خطوة هامة والإرتباط ليس سهلاً على الإطلاق وفي التفاصيل قال كريم:" أهلي مش بيضغطوا عليا خالص في موضوع الجواز، وبحمد ربنا إنهم مش بيعملوا كده، وأنا مش مرعوب من الجواز، ولكن حذر جداً وأنا بفكر في اختيار الشريكة، وبحاول أتعلم من تجارب اللي حواليا، لإن الجواز مش سهل والحياة عامة مش سهلة، وأكيد بتأثر بالقصص اللي بتحصل حواليا، وأتمنى الواحد ياخد الخطوة دي واللي يحصل يحصل". وأضاف: "بدوّر على عروسة مثالية ولكن مفيش حد مثالي في الحياة، فبشترط مجموعة من الصفات تكون موجودة فيها".

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