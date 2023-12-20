ميرنا وليد - بيروت - كشفت ملكة جمال فرنسا أنها تتجاهل التعليقات السلبية التي تتناولها لا سيما بالنسبة لشعرها القصير. وفاجأت الناس عندما قالت أنها ليست الأجمل لكنها فازت باللقب وكانت تحلم منذ طفولتها به ولم يكن يهمها اللقب بقدر ما يهمها عرض ملكات الجمال. كما أضافت أن الجمال لا ينحصر بقصة الشعر أو بالشكل فكل إمرأة هي مميزة. وكشفت أن أصدقاءها يساندونها ويحبونها لا لشكلها الخارجي بل لصفاتها الإنسانية وإذا قررت غداً أن تحلق شعرها لن يتخلوا عنها وسيدعموها ويبقون الى جانبها. وقالت أنها سعيدة باللقب لا سيما أن اللجنة كانت مؤلفة من نساء فقط يتولين مناصب متنوعة.

كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال فرنسا بتصريح لافت "لست الأجمل لكنني فزت باللقب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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