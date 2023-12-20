ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة اللبنانية ورد الخال رسالة شديدة اللهجة للعديد من الاشخاص الذين أزعجوها بتصرفهم وأشارت الى انها أخطأت في الماضي عندما تعاملت معهم بطريقة جيدة على الرغم من سوء معاملتهم لها.
وكتبت على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : "غلطت بالماضي وعطيت قيمة لكتير ناس ما بادلوني بالمثل ومنهن أسامي كبيرة.. وقّفناها هالخصلة.. "
وتابعت مؤكدة على تغيير كبير في تعاملها مع هذا النوع من الناس: "بتتجاهلني، بتجاهلك، بتقدرني، انو هيدا المينيموم، بتحبني، مش ضروري، بس غصب عنك موجودة ومستمرة."
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الخال توجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء: غصب عنك موجودة ومستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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