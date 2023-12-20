هكذا علق يحيى الفخراني على فوز عبد الفتاح السيسي بالإنتخابات الرئاسية المصرية

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري يحيى الفخراني على الإنتخابات الرئاسية المصرية، والتي فاز خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي مجدداً، وقال الفخراني إن مشهد الإنتخابات يدعو للفخر، وأضاف: "في يوم الإنتخابات بعت السواق تلات أربع مرات عشان يشوف اللجنة بقت فاضية من شدة الإكتظاظ، عشان أقدر أحط صوتي".



وتابع الفخراني قائلاً: "المباركة اليوم ليست للرئيس السيسي، ولكن للشعب المصري في وعيه، والذي نراهن عليه دائماً، ولولا وعيه لما كان المواطن عبد الفتاح السيسي".

وختم الفخراني مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة ON، قائلاً :"لازم نبقى فاكرين إنه قبل أيام كان هناك تهديد أن جزء من سيناء كان هيروح، ولولا وعي المصريين، لما واجهت الدولة المصرية هذا التهديد".