معلومات عن إنتهاء الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا

ميرنا وليد - بيروت - كشف محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن كواليس جديدة تخض النزاع القائمة بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وقال حسام لطفي لعدة وسائل إعلام أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب كان حريصة على إنتهاء المشاكل بينها وبين الشركة بأسلوب ودي وترحيبها بالتعاون معها من جديد في الفترة المقبلة.

وأضاف: " أوضح هنا، أن التعاقد السابق الموقع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب، والشركة في عام 2019، أصبح بموجب نص حكم المحكمة منتهي منذ ما يقرب من العامين، وتحديدا في 8 يناير 2022".

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