"بكر الإسكندراني حضر".. طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الإسكندراني" استعدادًا لعرضه في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "مصر العربية" الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي استعدادًا لعرضه في السينمات يوم 4 يناير المقبل.

وتصدر "العوضي" الإعلان ويجسد خلاله شخصية "بكر الإسكندراني" الذي يدخل في العديد من الصراعات والتحديات ويشارك العوضي البطولة كل من زينة، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبدالله.

وأعلن "العوضي" تعاقده على فيلم "الإسكندراني" لأول مرة مطلع الشهر الجاري وظهر بجانبه المخرج خالد يوسف وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله تم التعاقد على فيلم الإسكندراني، تأليف أستاذ الأجيال أسامة أنور عكاشة، للمخرج خالد يوسف، إن شاء الله فيلم يليق بكل أخواتي".

وعرض للفنان أحمد العوضي مؤخرًا مسلسل "ضرب نار" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز بموسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

كما عرض للمخرج خالد يوسف أول أعماله التليفزيونية وهو مسلسل "سره الباتع" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض أيضًا في شهر رمضان الماضي.

ونجح "العوضي" مؤخرًا في المشاركة بعدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الهامة والتي تعاون خلالها مع أبرز نجوم وصناع السينما في مصر.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "حق عرب" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.