بعد انتقاد احتفاله بالكريسماس.. خالد تاج الدين يدافع عن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دافع الفنان والشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور له وهو يحتفل بالكريسماس.

ونشر "خالد" عدد من الصور لعدد من نجوم الكرة المسلمين حول العالم منهم اللاعب المغربي أشرف حكيمي وعلق قائلا: "لاعب كرة مسلم يحتفل بالكريسماس عادي"، وصورة أخرى للاعب منتخب مصر تريزيجيه وعلق مجددًا: "لاعب كرة مسلم يحتفل بالكريسماس عادي".

كما نشر صورة أخرى للاعب المسلم مسعود أوزيل وعلق قائلا: "مسعود أوزيل الأيقونة يحتفل بالكريسماس عادي"، وصورة أخيرة للاعب محمد صلاح وعلق قائلا: "إنما محمد صلاح يحتفل لا إزاي عيب، يبقى فخر الكريسماس على طول".

ويشارك الشاعر الغنائي خالد تاج الدين في كتابة أشعار مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" بطولة الفنان أحمد عيد والفنانة درة والمقرر عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، كما شارك مؤخرًا بكتابة أشعار مسرحية "علي بابا" بطولة الفنان محمد سعد والتي تم عرضها مؤخرًا.

يذكر أن خالد تاج الدين من أشهر شعراء الأغاني في العالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، على سبيل المثال لا الحصر، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.