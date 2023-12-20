عزيز الشافعي مع كريم عبد العزيز من كواليس مسرحية "السندباد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الملحن الموسيقي عزيز الشافعي صور من كواليس مسرحية "السندباد" التي بدأ عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "الشافعي" بالصور مع بطل المسرحية الفنان كريم عبدالعزيز وعلق قائلا: "الحمد لله نجاح كبير لمسرحية السندباد وحضور جماهيري كامل العدد لليوم التاني، سعيد بأغاني وموسيقى المسرحية ورد فعل الجمهور الكريم".

ويشرف "الشافعي" على ألحان المسرحية بجانب الشاعر الغنائي خالد تاج الدين الذي يشرف على الأشعار ويشارك ببطولة المسرحية نخبة من النجوم منهم نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، تأليف محمد زيزو، إخراج محمد خيري.

وشارك "عزيز الشافعي" مؤخرًا في تلحين العرض المسرحي "على وضع الطيران" بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو والتي عرضت خلال الفترة الماضية.

يذكر أن عزيز الشافعي شارك بتلحين أغاني أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي والتي تلقي نجاحًا ونسب استماع مرتفعة على المنصات المختلفة أبرزهم النجم عمرو دياب.