شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم تتنازل من أجل استمرار حياتها الزوجية فى "الوصفة السحرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل الفنانة هيدى كرم تصوير مشاهدها فى مسلسل "الوصفة السحرية" بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يتواصل تصوير مشاهد العمل لعرضه قريباً على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية، إذ طرحت منصة watch it برومو المسلسل على شاشتها تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتجسد هيدى كرم خلال أحداث المسلسل المكون من 45 حلقة شخصية سيدة تدعى أميرة تعمل فى بنك ومتزوجة من شخص تدخل معه فى العديد من المشاكل لأنه غير واضح معها ويضحك عليها وهى فى نفس الوقت منسحقة وبدون شخصية تماماً معه وتقوم بعمل تنازلات كثيرة حتى تكمل حياتها الزوجية معه".



هيدي كرم

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، سلوى محمد على، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وفى سياق آخر تشارك هيدى كرم كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الجارى، والعمل بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

وعرض لهيدى كرم فى مهرجان الجونة، فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.