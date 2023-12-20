سعر زهيد لفستان روبي من الجلد الذي تألقت به في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام أحيت الفنانة المصرية روبي حفلا ضمن فعاليات ساوندستورم بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، واختارت لهذه المناسبة فستاناً قصيراً من الجلد باللون الأسود من علامة movenera، يبلغ سعره حوالى 169 دولاراً أي ما يعادل 5225 جنيه مصري، ونسقت معه حذاءً لماعاً بكعبٍ عالٍ.



وتركت روبي شعرها منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجاً لافتاً، واستغنت عن المجوهرات الكثيرة، وتركت الاطلالة بسيطة.

يذكر أن روبي قدمت وصلة غنائية وسط تفاعل الجمهور، وغنت على المسرح أغنية "حتة تانية"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما.