- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام أحيت الفنانة المصرية روبي حفلا ضمن فعاليات ساوندستورم بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، واختارت لهذه المناسبة فستاناً قصيراً من الجلد باللون الأسود من علامة movenera، يبلغ سعره حوالى 169 دولاراً أي ما يعادل 5225 جنيه مصري، ونسقت معه حذاءً لماعاً بكعبٍ عالٍ.
وتركت روبي شعرها منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجاً لافتاً، واستغنت عن المجوهرات الكثيرة، وتركت الاطلالة بسيطة.
يذكر أن روبي قدمت وصلة غنائية وسط تفاعل الجمهور، وغنت على المسرح أغنية "حتة تانية"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر زهيد لفستان روبي من الجلد الذي تألقت به في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.