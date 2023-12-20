ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية أصالة من كواليس حفلتها، ظهرت فيه أصالة بعد انتهاء خبيرة التجميل من تطبيق المكياج على وجهها.
وبدت أصالة مختلفة تماماً عن شكلها الذي نعرفه، حسب تعليقات الجمهور، وأصغر سناً بكثير من عمرها، وتنافس الشابات بعمر الـ 20 عاماً.
ونوّه كثيرون الى ان اختيارها لطبيب التجميل كان صائباً، اذ استطاعت أن تستعيد رونقها، لا بل أصبحت من أجمل الفنانات على الساحة الفنية.
وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها أصالة الجدل حول التغييرات والتعديلات التجميلية في شكلها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - أصالة بأحدث ظهور لها.. ملامح مختلفة والجمهور لم يعرفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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