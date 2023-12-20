بالفيديو - أصالة بأحدث ظهور لها.. ملامح مختلفة والجمهور لم يعرفها

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة السورية أصالة من كواليس حفلتها، ظهرت فيه أصالة بعد انتهاء خبيرة التجميل من تطبيق المكياج على وجهها.



وبدت أصالة مختلفة تماماً عن شكلها الذي نعرفه، حسب تعليقات الجمهور، وأصغر سناً بكثير من عمرها، وتنافس الشابات بعمر الـ 20 عاماً.

ونوّه كثيرون الى ان اختيارها لطبيب التجميل كان صائباً، اذ استطاعت أن تستعيد رونقها، لا بل أصبحت من أجمل الفنانات على الساحة الفنية.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها أصالة الجدل حول التغييرات والتعديلات التجميلية في شكلها.