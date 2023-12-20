واعد ليوناردو دي كابريو 23 إمرأة معظمهن عارضات أزياء وهذه شروطه

ميرنا وليد - بيروت - لا بد من وجود سبب يدفع الممثل الملياردير ليوناردو دي كابريو والذي بلغ من العمر 49 سنة الى إقامة علاقات عاطفية مع عارضات أزياء رائعات الجمال أعمارهن دون الـ 25 سنة. وقد تعددت علاقاته وبلغت حوالي الـ 23 إسم معظمهن عارضات أزياء وهن على سبيل المثال: بريجيت هال، نعومي كامبل، كريستين زانغ، أمبر فاليتا، إيفا هيرزيغوفا وجيزيل بوندشين وغيرهن.

تميز ليوناردو دي كابريو بإرتياد الحفلات ومواعدة عارضات الأزياء. وبلغت علاقاته رقماً قياسياً وضُبط أكثر من مرة من قبل الصحافيين والمصورين الذين يلاحقونه الى الفنادق والنوادي الليلية يمسك بزجاجة كحول في يده. ومنذ مواعدته للعارضة في مجلة Vogue بريدجيت هال حافظ دي كابريو على مواصفات الفتيات التي يواعدهن والتي لا يجب أن تتخطى أعمارهن الـ 25 سنة.

لائحة أسماء

اما السبب الذي يدفع ليوناردو دي كابريو الى إختيار عمر محدد يعود الى أن الفتيات دون الـ 25 لا يبحثن عن الإستقرار والإرتباط. وعندما يصلن الى عمر الـ 25 يبدأن بالتفكير بالحب والعائلة وهذا ما يرفضه دي كابريو.

وعندما تدرك صديقته شروطه المواعدة يقرر الإنفصال عنها. وبات واضحاً أنه لا يريد تكوين عائلة ولا يرغب بوجود إمرأة تشعره أنه بحاجة إليها. لا يريد مواعدة نساء يمارسن عليه ضغوطاً للإستقرار، يريد أن يبقى حراً.

حالياً بلغ ليوناردو من العمر 49 سنة ولم يقرر الإستقرار بعد مع إمرأة يحبها. بالمقابل جورج كلوني قرر الإرتباط عندما وجد المرأة المناسبة.

علاقاته العاطفية كانت علنية أما لائحة الأسماء فهي تضم على التوالي: بريدجيت هال، كريستين زانغ، هيلينا كريستنسن، آمبر فاليتا، بيجو فيليبس، إيفا هيرزيغوفا، جيزيل بوندكين، بار ريفايلي، آن فياليتسيانا، بلايك لايفلي، إرين هيثرتون، مادالينا غينيا، طوني غارن، ريهانا، كيلي رورباخ، نينا أغدال، روكسي هورنر، جورجيا فولر، لورينا راي، كاميلا موروني، إيلا كاواليك، جيجي حديد، فيتوريو شيريتي.

البداية

بدأت قصة ليوناردو دي كابريو بطريقة صادمة عام 1993 حين كشفت الممثلة بوبي براون التي إشتهرت بالفيديو الغنائي Cherry Pie وكانت​​​​​​​ في السادسة والعشرين من عمرها انها أقامت علاقة عاطفية مع شاب في التاسعة عشرة من عمره يدعى ليوناردو دي كابريو. لم يُعرف إذا جمعتهما علاقة أو حدث الأمر واحدة لكن دي كابريو إكتسب شهرة كبيرة.

أعمار الفتيات

أما بالنسبة لأعمار الفتيات التي واعدهن ليوناردو دي كابريو فقد تراوحت بين 16 و 24 سنة. وك​​​​​​​شفت العارضة جيزيل بوندكين أنها نشأت مع ليوناردو دي كابريو وهي تكّن له كل الإحترام وتتمنى له الخير ولم تكن علاقتهما غرامية. كما واعد دي كابريو بلايك لايفلي قب​​​​​​​ل أن تلتقي بزوجها الحالي ريان رينولدز.​​​​​​​ أما علاقة ليوناردو بالمغنية العالمية ريهانا لم تكن قصة حب بينهما بل غزل متبادل و​​​​​​​رقص.

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