جورج كلوني يكشف تفاصيل جديدة عن ماثيو بيري: "Friends لم يجلب له السعادة أو الطمأنينة"

ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور شهر على وفاة بطل Friends ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عامًا، شارك الممثل العالمي جورج كلوني حالته الحقيقية عندما لا يكون أمام الكاميرا.



وقال كلوني في مقابلة: "كنت أعرف مات عندما كان عمره 16 عامًا. كنا نلعب تنس معًا... وكان طفلًا رائعًا ومضحكًا ومضحكًا ومضحكًا".

أثناء لقاءه ببعض الأصدقاء، كان بيري يقول لهم: "أريد فقط المشاركة في مسلسل كوميدي يا رجل. أريد فقط المشاركة في مسلسل كوميدي عادي وسأكون أسعد رجل على وجه الأرض".

ومع ذلك، حتى بعد أن حصل بيري على دور "تشاندلر بينج" في مسلسل Friends، حيث لعب دور الصديق المضحك من عام 1994 إلى عام 2004، إلا أنه ما زال لا يشعر بالرضا.

وقال جورج كلوني: "لقد حصل على واحدة من أفضل العروض على الإطلاق. لم يكن سعيدًا. ولم يجلب له الفرح أو السعادة أو السلام. ومشاهدة ذلك يحدث كثيرًا كان من الصعب مشاهدته لأننا لم نكن نعرف ما الذي كان يمر به، كنا نعرف فقط أنه لم يكن سعيدًا".