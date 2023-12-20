أحمد الفيشاوي يكشف عن ملامح شخصيته في "نقدر ظروفك"- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري احمد الفيشاوي الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص، كشف فيها عن ملامح شخصية "حسن المنوفي"، المقرر أن يقدمها في فيلمه الكوميدي الجديد "منقدر ظروفك".



والفيلم "بنقدر ظروفك تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وبطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة.

وقد بدأ أحمد الفيشاوي بتصوير أحدث الأعمال التي كان قد بدأ التحضير لها مؤخراً، وهي فيلم كوميدي يحمل إسم "بنقدر ظروفك"، حيث شارك الفيشاوي صوراً من كواليس التصوير مع الجمهور معلقاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، اول يوم تصوير الفيلم الكوميدي بنقدر ظروفك"، والفيلم من إخراج أيمن مكرم.