مرض سيلين ديون النادر يفقدها القدرة على التحكم بعضلاتها.. حالتها الصحية الآن

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت سيلين ديون المغنية الكندية الشهيرة عالميًا قلق جمهورها من مختلف الدول والجنسيات، بعد كشف شقيقتها الكبرى كلوديت ديون عن أخر تطورات حالتها الصحية والتي وصلت لعدم قدرتها على الشيطة على عضلاتها نتيجة مرضها النادر.

وقالت كلوديت، أن عودة سيلين لحياتها الطبيعية لم يتمكن أحد من توقعه نظرًا لإصابتها بمرض نادر وهو اضطراب عصبي يسمى متلازمة الشخص المتصلب وفيه يهاجم الجسم خلاياه العصبية، ويسبب تشنجات عضلية مؤلمة ونظرًا لندرة هذا المرض لا يكون الكثير من الأبحاث عنه.

وقالت شقيقة سيلين ديون الكبرى:" هي تعمل بجد، لكنها لا تملك السيطرة على عضلاتها، وما يحطم قلبي هو أنها كانت مجتهدة ومنضبطة دائمًا، وتعمل بجد، فكانت والدتنا تقول لها دائمًا: " أنَّ عملها بجد سيجعلها ناجحة لأنها تقوم بالأمر بشكل جيد وصحيح"، لكن هذا النجاح ذاته يبدو الآن مهددًا وبالتأكيد أن أحلامنا وأحلامها هو العودة إلى المسرح، ولكن عودتها سيستغرق وقت، ولا أعلم إن كان هذا سيحدث وتقدر عليه أم لا، فلا تزال الأبحاث جارية حول هذه الحالة، فإن ندرتها تعني أن التقدم بطيئًا" وفقًا لما نقله موقع "TMZ " و"dailymail".

وتابعت كلوديت:" مرض سيلين ديون النادر أثر على أحبالها الصوتية كونها عبارة عن عضلات، والقلب عضلة أيضًا، ولأنها حالة واحدة من بين مليون، لم يقم العلماء بإجراء الكثير من الأبحاث لأنها لم تؤثر على عدد كبير من الأشخاص، ولكننا لا نفقد الأمل".

وأوضحت كلوديت أن مؤسسة عائلة سيلين الخيرية، Fondation Maman Dion، تتلقى دائمًا رسائل دعم لها، قائلة: "لقد فقد بعض الناس الأمل لأن كل الأمراض غير معروفة، لو تعلم عدد المكالمات الهاتفية بشأن سيلين! يخبرنا الناس أنهم يحبونها ويصلون من أجلها، وتتلقى الكثير من الرسائل والدعم والهدايا".

يذكر أن سيلين ديون أعلنت إصابتها بالمرض في مقطع فيديو نشرته عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في ديسمبر 2022، مما اضطرها إلى إلغاء مجموعة من مواعيد حفلاتها، ولا نعلم متى تعود المطربة الكندية التي يعتبرها البعض أحد أساطير الغناء العالمية.